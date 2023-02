Was hilft, wenn das Kind nicht schlafen will?

1 Ein Kuscheltier wird von den Kindern gerne als Einschlafhilfe genutzt. Foto: Pixabay

Christina Dorsch hat sich im vergangenen Jahr als Kindheitspädagogin selbstständig gemacht und bietet mit ihrer Beratungsstelle „Eltern-Kind-Familienzeit“ Schlafberatung für Babys und Kleinkinder an.















Link kopiert

Eine junge Mutter sitzt mit müden Augen in ihrem Wohnzimmer und wiegt ihr weinendes Baby hin und her. Beide leiden unter Schlafentzug. Sie hat bereits alles versucht, aber nichts funktioniert: Das Kind kann einfach nicht einschlafen. Um den Eltern in solchen Situationen zu helfen, bietet die 29-jährige Kindheitspädagogin Christina Dorsch aus Wernau in ihrer Praxis „Eltern-Kind-Familienzeit“ Schlafberatung für Babys und Kleinkinder bis sechs Jahre an.