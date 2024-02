Pablo „Dead Dawg“ Grant ist tot: Rapper von BHZ stirbt im Alter von 26 Jahren

1 Pablo Grant war Mitglied der Hip-Hop-Formation BHZ und veröffentlichte zudem 2023 sein zweites Soloalbum "Liebe und Schmerz". Foto: BHZ

Der Musiker und Schauspieler Pablo Grant ist gestorben. Dies teilte die Band via Instagram mit. Den Angaben zufolge starb Grant, auch als „Dead Dawg“ bekannt, an den Folgen einer Thrombose.











Der Schauspieler und Rapper Pablo Grant ist mit 26 Jahren gestorben. Dies gab seine Band BHZ via Instagram bekannt. Demnach sei er bereits am 6. Februar unerwartet verschieden, wie es in dem Beitrag auf dem Sozialen Netzwerk heißt.

Familie und Freunde des Verstorbenen seien untröstlich und man bitte um Respekt gegenüber der Privatsphäre der Angehörigen. „Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Konzert in Stuttgart kurzfristig abgesagt

Am 16. Februar war ein Konzert von BHZ in der Stuttgarter Porsche-Arena geplant gewesen. Doch am 7. Februar hatte die Band die komplette Konzertreihe einen Tag vor dem Tourstart abgesagt. „Liebe Leute, wir machen es kurz: aufgrund von sehr kurzfristigen krankheitsbedingten Gründen müssen wir unsere anstehende Tour 2024 vor dem geplanten Tourstart an diesem Donnerstag ersatzlos absagen“, schrieb die Band auf Instagram mit weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Und obwohl das Posting mit dem Satz „Wir sind unendlich traurig und hoffen auf eurer Verständnis“ endete, vermuteten viele Fans, dass der Grund für die Absage die Auflösung der Band sei.

Grant hatte als „Dead Dawg“ in der Berliner Rap-Gruppe BHZ mitgewirkt. Außerdem war als Schauspieler im „Polizeiruf 110“ im ARD und anderen Fernsehserien aufgetreten.