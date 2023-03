1 Die Albecks im Täle bei Deggingen, zwischen Geislingen und Wiesensteig, wo sie schon als Jugendliche zusammen gewandert sind. Foto: privat/Albeck

Marie-Louise und Peter Albeck aus Warmbronn haben sich 1963 im legendären Tanzlokal in Geislingen an der Steige kennengelernt, das heute im Freilichtmuseum Beuren steht. Wenn Marie-Louises Mutter nicht gewesen wäre, hätte es wohl nie ein zweites Treffen gegeben.















Der Tanzsaal der Wilhelmshöhe ist jedes Wochenende rappelvoll: In den 50er und 60er Jahren ist Geislingen an der Steige stark gewachsen, Geflüchtete fangen hier ein neues Leben an, schaffen bei der WMF. Die Menschen blicken nach vorne, wollen den Krieg vergessen und wieder fröhlich sein. Vor allem die jungen Geislinger. In dem legendären Tanz- und Hochzeitssaal der Wilhelmshöhe, der heute im Freilichtmuseum Beuren steht, feiert die katholische Jugend am 17. Februar 1963 Fasching.