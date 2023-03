Veranstaltungen in Esslingen Fünf Tipps fürs Wochenende

Kleidertausch-Party in der Villa Merkel, Jazztage in Nürtingen und Fools Garden in der Halle in Reichenbach. Auch an diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung einiges zu erleben – fünf Veranstaltungstipps