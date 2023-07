1 Direkt neben dem Friedhof auf dem Zollberg hat sich das Ehepaar eine kleine Oase erschaffen. Foto: Roberto Bulgrin

Claus Birkle bot Anja Schweizer seinen Platz an: Es braucht nicht viel, um einen Schul-Flirt zu beginnen. Um daraus eine über 30 Jahre dauernde Beziehung zu machen, braucht es Arbeit und auch die Bereitschaft dem anderen den Freiraum zu geben, den er benötigt.















Die letzte Reihe war bei Schülern schon immer beliebt. In eben dieser saß der angehende Steinmetz Claus Birkle im Spätherbst des Jahres 1989 in der Berufsschule in Freiburg. Es war das erste Lehrjahr des damals 20-Jährigen aus dem Allgäu. Dann kam Anja Schweizer. Die Filderstädterin wollte sich ebenfalls in die letzte Reihe setzen, aber es gab keinen freien Stuhl mehr. Er überließ ihr seinen Platz, setzte sich eine Reihe nach vorne und ihre Geschichte begann, die sie über Umwege zu ihrem kleinen Paradies neben dem Pliensaufriedhof führte.