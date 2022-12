Pâtisserie und Mini-Supermarkt in Stuttgart Neue Adressen für glutenfreies Essen

Eine zweite Filiale von Isabellas, ein neues Geschäft für glutenfreie Lebensmittel und Pizza mit Reismehl: In Stuttgart gibt es immer mehr Angebot für Menschen, die an Zöliakie leiden. Aber ein Wunsch der Betroffenen ist noch nicht in Erfüllung gegangen.