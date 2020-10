1 Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: Silas Stein

In Owen (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter einen Geschäftswagen sowie mehrere Fahrzeuge aus einer Firma gestohlen.

Owen - Ein blauer Ford Transit sowie mehrere Werkzeuge, hauptsächlich vom Hersteller HILTI, sind bei einem Einbruch in eine Sanitär-Firma in der Kirchheimer Straße gestohlen worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, hebelte laut Polizeiangaben ein Unbekannter ein Fenster der Werkstatt auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Dort nahm er die Werkzeuge sowie den Autoschlüssel an sich und flüchtete mit dem Firmenfahrzeug, an dem zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen ES-BB 510 angebracht waren. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 07021/501-0 zu melden.