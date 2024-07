Otto-Hirsch-Auszeichnung für Esslinger Ehrenbürger: Wolfgang Drexler steht für Verständigung und Demokratie

6 Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer zeichnet Wolfgang Drexler aus. Ella Drexler, Isabel Fezer und Michael Kashi (von rechts) freuen sich mit dem Geehrten. Foto: Roberto Bulgrin

Stets hat sich der SPD-Politiker und Esslinger Ehrenbürger Wolfgang Drexler für Frieden und Versöhnung eingesetzt. Für sein vorbildliches Engagement für christlich-jüdische Zusammenarbeit wurde er nun in Stuttgart mit der Otto-Hirsch-Auszeichnung gewürdigt.











Er hat in seinem Leben viel geleistet und bewegt. Ob in der Politik, im Sport oder in der Kultur – der Esslinger SPD-Politiker Wolfgang Drexler hat seine Stadt, seinen Landkreis und ganz Baden-Württemberg nachhaltig geprägt. Mit seiner authentischen und mitreißenden Art hat Drexler unzählige Menschen begeistert, die sich gemeinsam mit ihm vielfältig engagiert haben. Das hat ihm viel Anerkennung eingebracht – nicht zuletzt die Esslinger Ehrenbürgerwürde. Schon in der Jugendarbeit hat der heute 78-Jährige unermüdlich Brücken gebaut, vor allem nach Polen und nach Israel. Weil er sich wie nur wenige um die christlich-jüdische Zusammenarbeit verdient gemacht hat, wurde Drexler nun im Stuttgarter Rathaus in großer Runde mit der Otto-Hirsch-Auszeichnung 2024 gewürdigt.