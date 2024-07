Otto-Hahn-Gymnasium in Ostfildern ist Kulturschule: Antike Denker im Fach Mathematik

1 Farbenfrohe Postkarten gestalten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Kunstlehrerin Hannah Schell. Foto: Roberto Bulgrin

Kultur in allen Fächern zu etablieren, das ist das Ziel des Landesprogramms Kulturschule Baden-Württemberg. Das Ostfilderner Otto-Hahn-Gymnasium ist eine der 40 Schulen im Land, die das Modell mit Leben erfüllen.











Mit dem international gefragten Esslinger Künstler Tim Bengel haben Schülerinnen und Schüler des Leistungsfaches Kunst am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Nellingen im Herbst 2023 bei der „Superkraut“-Ausstellung im Stuttgarter Stadtpalais ein Projekt realisiert. Das ist nur ein Baustein des Konzepts der Kulturschule, das an der Schule umgesetzt wird. „Unser Ziel ist es, Kunst und ästhetische Fragestellungen in allen Fächern zu verankern“, sagt die Pädagogin Hannah Schell.