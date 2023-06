1 In einem Pool in Osthessen ist ein zweijähriges Mädchen tot gefunden worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO/Anna Rasmussen

Ein Kind ist tot in einem Pool in Osthessen gefunden worden. Das Mädchen war wohl zu Besuch und nicht auf dem elterlichen Grundstück.















In Osthessen ist ein zweijähriges Mädchen tot in einem Pool gefunden worden. Das Kind sei nicht auf dem Grundstück seiner Eltern entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Fulda am Montag. Eine Reanimation sei erfolglos geblieben.

Ob das Kind ertrank oder auf andere Weise zu Tode kam, sei noch unklar. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am späten Freitagnachmittag in Hohenroda-Ransbach (Hersfeld Rotenburg).

Das Mädchen war wohl zu Besuch. Bei dem Grundstück, auf dem sich der Pool befindet, handele es sich nicht um das elterliche Grundstück, sagte die Sprecherin. Ob eine Obduktion stattfinden werde, war zunächst unklar. Weitere Details sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.