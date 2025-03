Ostfriesland: Hahn Hermann vom Autobahn-Rastplatz jetzt in Sicherheit

Hahn Hermann vom Autobahn-Rastplatz jetzt in Sicherheit

1 Hahn Hermann wurde von privaten Tierrettern eingefangen. (Archivbild) Foto: -/Polizei Leer/Emden/dpa

Glücklicher Ausgang für den Gockel, der sich an die A28 in Niedersachsen verirrt hat. Tierretter haben Hahn Hermann auf dem Rastplatz Brinkum eingefangen und bei einem Gnadenhof abgegeben.











Brinkum - Hahn Hermann muss nicht mehr auf einem Rastplatz an der Autobahn 28 in Ostfriesland leben. Tierrettern gelang es, den einsamen Gockel einzufangen, wie sie bei Instagram mitteilten. Der "arme Kerl" könne jetzt erst einmal ein wenig zur Ruhe kommen, teilten die Tierschützer bei Instagram mit. Er sei auf einem Gnadenhof in Sögel untergekommen.

Der von der Polizei liebevoll Hermann genannte Hahn hatte wochenlang für besorgte Bürgeranrufe gesorgt, sich aber nicht einfangen lassen. Die Freiwillige Tierrettung Nordmünsterland war nach eigenen Angaben 300 Kilometer gefahren, um Hermann zu helfen.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden bestätigte heute, dass der Hahn auf dem Rastplatz Brinkum eingefangen wurde. Die Beamten hatten am Sonntag in einem Aufruf nach seinem Besitzer gesucht. Hermann scheine sich mit den typischen Gefahren des Straßenverkehrs auszukennen, hieß es in der Polizeimitteilung. Es habe bisher keinen Zwischenfall gegeben.