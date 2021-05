1 „Wir werden Wohlstand und soziale Gerechtigkeit nur erhalten, wenn wir uns dem Umweltthema deutlich stärker als bislang zuwenden“, sagte OB Christof Bolay bei der Wiederverpflichtung für weitere acht Amtsjahre. Foto: /Ines Rudel

Die Gesellschaft zusammenzuhalten und mehr zu tun für den Umwelt- und Klimaschutz, sieht Ostfilderns wiedergewählter OB Christof Bolay als zentrale Aufgaben seiner dritten Amtsperiode.

Ostfildern - Drei Monate ist es her, dass Christof Bolay für weitere acht Jahre zum Oberbürgermeister der Stadt Ostfildern gewählt wurde. Mit der formalen Wiederverpflichtung des Rathauschefs hatte man sich wegen der Pandemie Zeit gelassen – in der Hoffnung, den Anlass gebührend feiern zu können. Doch Händeschütteln und Gläser erheben sind immer noch nicht möglich. Deswegen fiel die offizielle Amtseinsetzung am Freitagabend deutlich kleiner aus als gewöhnlich. Alles mit dem nötigen Abstand. Was allerdings nicht für die anerkennenden Worte und die guten Wünsche galt, die der 52 Jahre alte SPD-Politiker beim Festakt im Theater an der Halle von allen Seiten entgegen nehmen durfte.