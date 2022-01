1 Als Oberbürgermeister will sich Christof Bolay in Demut üben und sich als Person nicht allzu wichtig nehmen. Foto: /Peter Stotz

Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay sieht die Stadt gut gerüstet für die anstehenden Herausforderungen. Wo sieht er in diesem Jahr den größten Handlungsbedarf ?















Link kopiert

Ostfildern - Die Stadt Ostfildern muss sich gegenwärtig und in den kommenden Jahren einigen Herausforderungen stellen. Auch in diesem Jahr wird in eine zukunftsfeste Infrastruktur investiert. Die Vorbereitungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans laufen, günstiger Wohnraum muss geschaffen, die Mobilität muss klimaschonend ausgerichtet werden. Zudem muss die Stadt Lösungen für den Fachkräftemangel finden. Christof Bolay sieht die Verwaltung für die Aufgaben gut vorbereitet und blickt optimistisch in die Zukunft.