In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat sich am Sonntag ein 26-jähriger Kleinkraftradfahrer offenbar leicht verletzt, als das vor ihm fahrende Auto an einer grünen Ampel unvermittelt abbremste.















Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist ein 26-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Sillenbuch unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto an einer Kreuzung mit Ampel abbremste, offenbar weil dessen 80-jähriger Fahrer fälschlicherweise annahm, diese sei rot. Der 26-Jährige fuhr auf das Heck des wagens auf. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur Untersuchung in eine Klinik. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 3 500 Euro.