1 Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Donnerstagnachmittag ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern-Nellingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurden beide verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ostfildern - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nellinger Daimlerstraße verletzt worden. Laut Polizeiangaben befanden sich die beiden 23 und 28 Jahre alten Männer ersten Erkenntnissen nach bereits seit mehreren Tagen in Streit.

Gegen 15 Uhr kam es in einem Zimmer der beiden erneut zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 23-Jährige dem 28-Jährigen eine Flasche auf den Kopf schlug. Diese ging hierbei zu Bruch. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals fügte der Jüngere seinem älteren Kontrahenten noch mehrere Schnittverletzungen an den Armen zu. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte der 23-Jährige ebenfalls Schnittverletzungen an einem Arm, die vermutlich von seinem Kontrahenten stammen dürften.

Die beiden Verletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.