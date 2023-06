1 Der Rettungsdienst musste eine Verletzte in ein Krankenhaus bringen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Bei einem Autounfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) wurden am Mittwochmittag zwei Personen verletzt. Eine Autofahrerin war auf einen an verkehrsbedingt wartenden Wagen aufgefahren.















Bei einem Auffahrunfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden, zudem entstand ein fünfstelliger Schaden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-Jährige gegen 13.20 Uhr auf der Rinnbachstraße in Richtung Nellingen.

Dabei wurde der jungen Frau laut eigener Aussage schwindlig, wodurch sie das Auto eines 58-Jährigen übersah, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto auf ein weiteres geschoben, das davor stand. Dessen 56-Jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der 58 Jährige musste ebenfalls nicht sofort behandelt werden, erlitt durch den Unfall aber leichte Verletzungen. Die 2-Jährige Unfallverursacherin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da nicht von Anfang an klar war, wie schwer der Unfall gewesen war, rückte auch die Feuerwehr mit 12 Einsatzkräften aus, musste aber nicht eingreifen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 10 000 Euro.