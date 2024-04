Ostfildern: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

1 Nach einem Unfall ist Ostfildern kamen zwei Kinder in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 53-Jähriger fährt mit seinem Auto in Ostfildern-Nellingen versehentlich auf einen Laster auf. Dabei werden seine beiden Kinder leicht verletzt.











Link kopiert

Am Freitagabend ist es in Ostfildern-Nellingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern gekommen. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor.

Gegen 19 Uhr wollte ein 53-jähriger Ford-Fahrer vom Parkplatz eines in der Felix-Wankel-Straße befindlichen Schnellrestaurants fahren, als er wegen eines Missgeschicks die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem in der Magirusstraße parkenden Lastwagen kollidierte. In dem Auto des 53-Jährigen saßen noch seine beiden acht und elf Jahre alten Kinder. Sie waren laut Polizeiangaben ordnungsgemäß angeschnallt.

Die Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt und deshalb vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nur noch bedingt fahrbereit. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro aus.