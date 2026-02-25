Ostfildern: „Wir erhöhen die Sicherheit“ – Hilfe für psychisch kranke Obdachlose
1
Um psychisch erkrankte Obdachlose will sich die Stadt Ostfildern verstärkt kümmern. (Symbolfoto) Foto: dpa

Sich um psychisch kranke Obdachlose zu kümmern, ist nicht nur eine Sache der Inklusion, sondern auch der Sicherheit. Wie Ostfildern das trotz klammer Kassen schaffen will.

Um psychisch kranke Menschen ohne festen Wohnsitz will sich die Stadt Ostfildern verstärkt kümmern. Für Obdachlose, die in den kommunalen Unterkünften leben, sollen drei betreute Wohngemeinschaften aufgebaut werden. Eine Fachkraft, die neu eingestellt wird, soll sich um die Menschen kümmern. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte für die Pläne.

