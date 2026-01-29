Ostfildern: Wechsel bei Jugendsprechenden – Junge Stimmen im Gemeinderat

1 Der Jugendsprechende Niklas Binder und Oberbürgermeister Christof Bolay bei der Vereidigung. Foto: Stadt Ostfildern

Niklas Binder löst Johannes Dalferth als einen von vier Jugendsprechenden im Gemeinderat Ostfildern ab. Das kommunalpolitische Modell hat sich bewährt.











Link kopiert

Der politische Nachwuchs in Ostfildern diskutiert bei den Erwachsenen mit. Zwei Jugendsprechende vertreten jeweils in den Sitzungen des Gemeinderats die Interessen ihrer Generation. Nun gab es bei der Jugendbeteiligung, kurz: JO!, einen Wechsel.

Weil er auswärts studiert, schied Johannes Dalferth bereits im Oktober vergangenen Jahres aus dem Gremium aus. Nun vereidigte Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay Niklas Binder. Er ist gemeinsam mit Nina Köhler Stellvertreter; Matthias Hornung und Simon Dörfner sind die gewählten Jugendsprecher.

Die Jugendversammlung im Zentrum Zinsholz in Ruit. Foto: Robin Rudel

Anders als in vielen anderen Städten, die eigene Jugendgemeinderäte haben, diskutieren die Jugendsprechenden in den Ausschuss- oder Gemeinderatssitzungen mit. Das macht den direkten Austausch mit den Fraktionen möglich. Sie arbeiten sich in die Tagesordnung ein und bereiten Stellungnahmen vor. Bei Themen, die die Jugend betreffen, diskutieren sie im Gremium mit.

Für das Ostfilderner Modell gibt es von den Fraktionen viel Lob. In regelmäßigen Jugendversammlungen, die im Zentrum Zinsholz stattfinden, diskutieren sie aktuelle Themen mit den anderen Jugendlichen. Dass die Jugendsprechenden stets guten Einblick in die wichtigen Themen in der Stadt haben, sehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Vorteil.

Für die vier engagierten jungen Leute gibt es viele Themen, bei denen sie im Gemeinderat ihre Sicht einbringen wollen. Die neuen Linienbündel für die Busse im Kreis Esslingen beschäftigen die jungen Kommunalpolitiker sehr. Sie kritisieren, dass damit junge Leute, die noch kein Auto haben, vom sozialen Leben abgeschnitten werden könnten. Gerade die Stadtteile Kemnat und Scharnhausen, die keinen Stadtbahnanschluss haben, wären betroffen. Auch die Sanierung des Hallenbades und die Perspektiven für Ostfilderns Sportstätten beschäftigen die Jugend. Mit anderen Jugendvertretungen im Kreis Esslingen sind sie vernetzt.