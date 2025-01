Ostfildern unterstützt Botschafter-Ausbildung: Verständnis für Menschen mit Demenz wecken

1 Demenz-Botschafter helfen, die Situation von Angehörigen und der erkrankten Menschen zu verbessern. Foto: dpa/David Hecker

In Ostfildern gibt es ein engmaschiges Netzwerk für Menschen mit Demenz. Die Alzheimer-Gesellschaft bildet engagierte Botschafterinnen und Botschafter aus.











Demenz betrifft immer mehr alte Menschen und ihre Familien. Aber über das Thema offen zu sprechen, das fällt vielen schwer. In Ostfildern finden Betroffene ein breit aufgestelltes Netzwerk von bürgerschaftlich engagierten Menschen. Nun startet die Alzheimergesellschaft Baden-Württemberg ein neues Projekt zur Ausbildung von Demenz-Botschaftern. Am Montag, 3. Februar, findet von 18.30 bis 19.30 Uhr ein Online-Informationsabend statt.

Die Schulung selbst findet am 14. und 15. März im Raum Stuttgart statt. „Sie bietet die Möglichkeit, umfassendes Wissen über Demenz zu erwerben und konkrete Handlungskompetenzen zu entwickeln“, erläutert Saskia Gladis die Inhalte. Sie koordiniert die Schulungen der Alzheimer-Gesellschaft.

Ziel der Initiative ist es, „das Thema Demenz stärker in der Gesellschaft zu verankern und die Lebenssituation von Betroffenen sowie deren Angehörigen zu verbessern“, sagt Tanja Eisbrenner, die Pressesprecherin der Stadt Ostfildern. Dort wird das Projekt unterstützt. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich auf allen Ebenen dafür einsetzen möchten, über die Krankheit zu informieren. „Wir wollen dazu beitragen, dass immer mehr Menschen immer besser verstehen, was Menschen mit Demenz brauchen und wünschen“, bringt Saskia Gladis das Konzept auf den Punkt.

Dabei ist die Rolle der Botschafterinnen und -botschafter klar definiert. „Sie tragen das Thema Demenz in bereits bestehende Strukturen hinein und setzen im Idealfall Impulse zur Entstehung neuer Angebote und Netzwerke“, fasst Gladis zusammen. Die Männer und Frauen ersetzen ihr zufolge „keine professionelle Beratung, Unterstützung und Versorgung“. Ziel ist, dass die Demenzbotschafter auch selbst Impulse und Anregungen geben.

Die Anmeldung ist über die Homepage der Alzheimergesellschaft Baden-Württemberg unter www.alzheimer-bw.de/projekte-angebote/demenzbotschafterin-bw/ möglich.