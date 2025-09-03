Ostfildern: Ungewöhnliches Gefährt – „Mein ältester Fahrgast war 99 Jahre alt“

1 Waltraud und Klaus Reichert genießen ihre Tandemfahrten im Körschtal. Foto: Markus Brändli

Mit dem Paralleltandem macht Klaus Reichert ältere Menschen mobil. Mit seiner Frau Waltraud hat er eine Stiftung gegründet, die schnell und flexibel fördert.











Mit 81 Jahren ist Klaus Reichert noch immer sportlich unterwegs. Der Senior aus Kemnat bietet mit dem Paralleltandem des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Touren für Seniorinnen und Senioren an, die selbst nicht mehr mobil sind. „Auf unserem Tandem sitzt man nebeneinander“, sagt der leidenschaftliche Radfahrer. Jede und jeder darf dann in die Pedale treten, so gut es noch geht. „Mein ältester Fahrgast war 99 Jahre alt.“