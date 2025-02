Ostfildern: Störer randaliert mehrfach – Polizei weist ihn in Fachklinik ein

1 Die Polizei brachte den 43-Jährigen in eine psychiatrische Fachklinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

In Ostfildern ist ein polizeibekannter 43-jähriger Mann am Samstagmittag mehrfach aufgefallen, da er immer wieder randalierte. Schließlich stellte die Polizei fest, dass der Mann alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand war.











Ein polizeibekannter 43-Jähriger ist am Samstagmittag in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt und aufgenommen worden, nachdem er im Stadtgebiet Ostfildern mehrfach durch Straftaten und Ordnungsstörungen aufgefallen war.

Wie die Polizei berichtet, sprach der 43-Jährige um 10.25 Uhr im Bereich Scharnhauser Park auf dem Parkplatz eines Discounters zunächst eine 64-jährige Frau an, belästigte diese und stellte sich ihr in den Weg. Eine hinzugezogene Streife erteilte ihm daraufhin einen Platzverweis, welchem der Störer auch nachkam.

Um 10.55 Uhr riss der 43-Jährige dann im Bereich der U-Bahnhaltestelle „Zinsholz“ in Ostfildern-Ruit mehrere Wahlplakate von einem Laternenmast. Trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte ihn die Polizei dort nicht mehr auffinden. Gegen 11.25 Uhr randalierte der 43-Jährige in Ostfildern-Nellingen in der Gehringstraße weiter und riss die Klappe eines Briefkastens ab. Zudem riss er mehrere Pflanzen aus einem Blumentopf heraus, woraufhin eine Streife aus Filderstadt ihn in Gewahrsam nahm.

Mann wird in psychiatrische Fachklinik gebracht

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei bei dem 43-jährigen Mann, einen Wert von weit über einem Promille. Aufgrund der vorangegangenen Vorkommnisse wollte die Polizei den Mann, der sich nach den Aussagen der Beamten augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine psychiatrische Fachklinik bringen. Auf der Fahrt in die Klinik bedrohte und beleidigte der 43-Jährige die Polizeibeamten durchgehend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken.

Auch in der Klinik selbst verhielt er sich durchgehend aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und sie mussten ihn letztlich mittels unmittelbaren Zwangs fixieren, wogegen er sich körperlich wehrte. Hierdurch wurden jedoch weder der Störer noch die eingesetzten Beamten verletzt. Der 43-Jährige wurde im weiteren Verlauf stationär in der psychiatrischen Fachklinik aufgenommen.