Ostfildern: Stein durchschlägt Windschutzscheibe – Zeugen gesucht

1 Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Unbekannte sollen am Dienstagnachmittag Steine von einer Brücke auf die Landstraße zwischen Ostfildern und Esslingen geworfen und dabei zwei Fahrzeuge beschädigt haben.











Nach einem Vorfall bei Ostfildern bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte sollen am Dienstagnachmittag Steine auf fahrende Autos geworfen haben. Dabei sei sogar eine Windschutzscheibe durchschlagen worden.

Dem Bericht zufolge wurden zwei Fahrzeuge auf der Landstraße 1192 durch mutmaßlich geworfene Steine beschädigt. Der Fahrer eines gelben Mini Cooper sowie der Fahrer eines weißen Tesla seien kurz nach 17.30 Uhr von Nellingen kommend in Richtung Esslingen-Berkheim unterwegs gewesen. Auf Höhe der Brücke im Bereich der Berkheimer Straße seien beide Fahrzeuge von Steinen beschädigt worden. Am Mini Cooper habe ein etwa faustgroßer Stein sogar die Windschutzscheibe durchschlagen.

6.000 Euro Schaden durch Steinwurf – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt bitte um Zeugenhinweise, um Klarheit zum Tathergang zu schaffen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

Entsprechende Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 vom Polizeirevier Filderstadt entgegengenommen.