Ostfildern: Staße nach bekanntem Handballtrainer benannt: Handballspiele an der Rolf-Brack-Straße

Es war für alle Anwesenden ein schöner Gedanke: Wenn künftig irgendwo in Deutschland die Betreuer eines Jugendbundesliga-Handballteams die Adresse für die Auswärtsfahrt bei der JANO Filder eingeben, werden sie „Rolf-Brack-Straße“ ins Navi tippen. Alle im Bus werden wissen, dass sie ein schweres Spiel vor sich haben – und zumindest kurz an den für viele Sportler wohl innovativsten Handballtrainer der Welt denken. Rolf Brack war am 20. März nach einer urologischen Operation unerwartet gestorben. Am Mittwoch, es wäre sein 70. Geburtstag gewesen, wurde in Ostfildern-Scharnhausen der größte Teil der Körschtalstraße, direkt an der Sporthalle und einen Steinwurf von seinem langjährigen Zuhause, in „Rolf-Brack-Straße“ umbenannt.