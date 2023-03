1 In Deutschland sind Menschen mit Migrationshintergrund in der Kommunalpolitik kaum vertreten. Foto: imago images/Future Imag/e

Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert. Daher fordert die SPD in Ostfildern die Gründung eines Integrationsrats. In Kirchheim hat man damit gute Erfahrungen gemacht.















Die SPD-Ortsgruppe Ostfildern hat in ihrer letzten Haushaltsrede erneut gefordert, einen Integrationsrat in der Stadt einzurichten. Darunter versteht man eine kommunale Migrantenvertretung, die Teilhabe und Mitbestimmung von zugewanderten Menschen in Baden-Württemberg stärkt. Allein in Ostfildern leben Menschen aus 120 Nationen. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lud die Ostfilderner SPD zu der Podiumsdiskussion „Warum Ostfildern einen Integrationsrat braucht“ in die Halle nach Nellingen ein.