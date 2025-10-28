Ostfildern: Signalanlage am Bahnübergang außer Betrieb – was bedeutet das für den Verkehr?

1 Die Signalanlage am Bahnübergang bei der Akademie ist bis auf weiteres außer Betrieb. Foto: Markus Brändli

Die technische Sicherung am Bahnübergang Rinnenbachstraße in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist bis auf weiteres außer Betrieb. Einen Termin für die Reparatur gibt es noch nicht.











Die technische Sicherung des Bahnübergangs mit Schranke in Ostfildern an der Haltestelle Technische Akademie ist bis auf weiteres außer Betrieb. Seit 20. August sind die Ampeln abgedeckt. Das verwirrt manche Autofahrer. „Die Gleisquerungen für Kraftfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer sind aber weiterhin nutzbar“, sagt Birgit Kiefer, die Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Der Bahnübergang an der Rinnenbachstraße werde „sobald wie möglich“ wieder in Betrieb genommen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung im Stadthaus berichtete Oberbürgermeister Christof Bolay, dass die Stadt mit den SSB in Kontakt sei und auf das Problem aufmerksam gemacht habe. Einen genauen Termin, wann die Anlage wieder in Betrieb gehen kann, gibt es aber nicht. Die Kfz- und Bahnsignale sowie die Springlichter an allen Überwegen im Bereich der Haltestelle sind nach Birgit Kiefers Worten „bis auf weiteres mit der Aufschrift „Anlage außer Betrieb“ zugedeckt. Der Bahnübergang liegt an der viel befahrenen Verbindungsstraße zwischen der Parksiedlung und Nellingen.

Stadt Ostfildern sorgt für Sicherheit am Bahnübergang

Um die Sicherheit am Bahnübergang zu erhöhen, hat die Stadt Ostfildern zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Es wurde eine Beschilderung angebracht, die auf den Ausfall der Signalanlage hinweist. Außerdem gilt im Bereich des Übergangs eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Das soll die Verkehrsteilnehmer dazu bewegen, langsam zu fahren und auf die kreuzenden Stadtbahnen zu achten.

„Hintergrund für die Außerbetriebnahme ist, dass ein technisches Bauteil der Schrankenanlage am Bahnübergang Möhringer Weg in Heumaden ausgefallen ist und ein Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist“, sagt SSB-Sprecherin Birgit Kiefer. Da sich die baugleiche Bahnübergang-Anlage an der Technischen Akademie im Haltestellenbereich befinde, „wo die Verkehrssituation übersichtlicher ist und langsamer gefahren wird“, habe man entschieden, das Bauteil von dort zu entnehmen, um die Anlage an der komplexeren Straßenkreuzung am Möhringer Weg wieder instand zu setzen. Nahe dem Bahnübergang an der Akademie ist eine Blitzeranlage.