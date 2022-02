Verdächtiger Gegenstand in Paketzentrum löst Großeinsatz aus

4 Laut der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Foto: SDMG/Kohls

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz in Ostfildern-Scharnhausen (Kreis Esslingen) ausgelöst.















Ostfildern - Zu einem Großeinsatz für Rettungskräfte und Polizei kam es am Montagnachmittag in einem Paketzentrum im Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen. Die Einsatzkräfte wurden etwa gegen 16 Uhr alarmiert, als es dort Hinweise auf einen verdächtigen Gegenstand gab, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist. Um welchen Gegenstand genau es sich dabei handelte, teilte die Polizei noch nicht mit. „Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit“, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Ermittlungen dauern an.