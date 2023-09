1 Dass die Sporthalle saniert wird, freut Marcus Bienzle, den Vorsitzenden des TV Kemnat. Foto: Roberto Bulgrin

Ostfildern investiert fast eine Million Euro in die energetische Sanierung der Sporthalle. Allerdings haben die Sportvereine in der Stadt weitere Wünsche.











Link kopiert

In der Sporthalle in Ostfildern-Kemnat läuft die energetische Sanierung der Fassade auf Hochtouren. „Das ist ein wichtiger Schritt für unsere Vereinsarbeit“, sagt Marcus Bienzle, der Vorsitzende des Turnvereins Kemnat. 966 000 Euro investiert die Stadt Ostfildern in die Arbeiten, die im Juni begonnen haben. Bis Februar 2024 soll die Halle fertig sein. „Der Trainingsbetrieb läuft trotz der Arbeiten weiter“, sagt Bienzle. Auch der Schulunterricht der Pfingstweideschule findet dort statt.