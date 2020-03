5 Im Ostfilderner Stadtteil Ruit ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Foto: SDMG//Boehmler

Am Mittwochnachmittag ist es in Ruit zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine defekte Ampelschaltung die Ursache sein.

Ostfildern - In Ruit ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Van war ungebremst in den Kreuzungsbereich gefahren und dort mit einem Linienbus zusammengeprallt. Anschließend krachte ein weiteres Auto in den Bus. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte ein Defekt in der Ampelschaltung die Ursache für den Unfall sein. Mehrere Menschen verletzten sich bei dem Crash. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.