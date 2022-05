1 Die Einbrecher haben eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / /Horst Ossinger

Am Samstag sind unbekannte Täter in das Jugendhaus in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Am Samstag zwischen 2.30 Uhr und 17.30 Uhr ist in das Jugendhaus in der Kirchheimer Straße in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Der unbekannte Einbrecher gelangte laut Polizeiangaben über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude und brach dort mehrere Türen auf. In einem Büro entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen.