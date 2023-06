7 Nachbarn und Freunde feiern gemeinsam in der Grünen Mitte in Ruit. Foto: Ines Rudel

Mit einer langen Tafel und mit vollem Programm der Vereine feierte der Ostfilderner Stadtteil Ruit das 850-Jahr-Jubiläum. Die Gemeinschaft funktionierte bestens.















Die festlich gedeckte Tafel in der Grünen Mitte in Ostfildern-Ruit füllte sich am Samstag in den frühen Abendstunden, Nachbarn und Freunde trafen sich zum Essen. Die einen brachten Nudelsalat und Maiskolben mit, andere hatten Kuchen gebacken. Menschen aller Generationen saßen an den Tischen, die vom Spielplatz bis zum Samariterstift aneinandergereiht waren. Damit begann das Festwochenende „850 Jahre Ruit“. Über den Erfolg freute sich Julia Schlipf vom Kulturbüro der Stadt. Sie wollte „Gemeinschaft herstellen“.

Ruit im Spiegel der Geschichte Ein Dorf zwischen Arbeiterkultur und Kirche Turner- und Sängerbund zeugen bis heute von der Arbeitertradition des ehemaligen Filderdorfs Ruit. Heute ist der Stadtteil Ostfilderns von modernen Entwicklungen geprägt.

Das ist an den zwei Tagen geglückt. Mit weißen Tischdecken und Blümchen in Glasvasen hatten Schlipf und ihr Team die Biertische dekoriert. Die Begegnungen, die sich im Herzen des Stadtteils ergaben, hat die Veranstalterin genossen. „Ist das entspannt“, schwärmte eine Mutter, die mit ihren Kindern zum Spielplatz gekommen war. Musiker sorgten unter Streuobstbäumen für eine angenehme Klangkulisse. Jugendliche des CVJM Ruit hatten ihren Grill mitgebracht und feierten. „Auf die Idee sind sie selbst gekommen“, verriet ihr Betreuer Daniel Seibold. Er freute sich über die Initiative.

Die Vielfalt der Vereine

Ganz im Zeichen der Vereine stand der Sonntag. „Es ist so schön, dass wir an diesem Tag einfach Gemeinschaft erleben“, sagte Martina Gerbig, Vorsitzende des Sängerbunds Ruit. Der Verein lud zu Mitmachangeboten ein und zeigte, wie viel Freude das Singen bereiten kann. Mit Trampolinspringen für alle und Vorführungen lockte der Turnerbund Ruit Jung und Alt auf den Schulhof der Grundschule. „Wir wollen die Vielfalt unseres Angebots zeigen“, sagte der Vorsitzende Peter Frömke. Lang war die Warteliste beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) für die Rundfahrten auf dem Tandem. Klaus Reichert trat mit Gästen aller Generationen auf dem Doppelfahrrad in die Pedale, zeigte ihnen den Stadtteil Ruit aus ganz ungewöhnlichen Perspektiven.

Dass das Miteinander der Generationen so wunderbar klappt, freute den Ostfilderner Oberbürgermeister Christof Bolay. „Mit dem Fest der Nachbarn und der Vereine sind wir neue Wege gegangen“, sagte er. Das gute Miteinander gefiel auch den Gästen aus der polnischen Partnerstadt Bierawa, die zum Jubiläum nach Ruit gekommen waren. Viele Gelegenheiten für Gespräche hatten die Festgäste aus Nah und Fern an den Ständen der Vereine. Der Obst- und Gartenbauverein bot selbst gemachte Erdbeerbowle an. An der Theke ergab sich so mancher Austausch über den richtigen Rosenschnitt oder über das Wässern der Pflanzen in der Sommerzeit. Die evangelische Kirchengemeinde lud zum Café im Pfarrgarten ein. Mutige durften sich vom Kirchturm abseilen. Groß war der Andrang beim Naturschutzbund. An den gut aufbereiteten und mit Bildern illustrierten Tafeln fragten viele Besucher die Mitglieder nach ihren Schwerpunkten.

Senioren in der Mitte der Stadtgesellschaft

Für die Seniorinnen und Senioren, die im Pflegeheim Samariterstift in der Grünen Mitte leben, war das Fest ein Erlebnis. Ein Ziel war es nach den Worten von Julia Schlipf, sie „mitten ins Stadtleben“ zu holen. Beim Kaffeeklatsch kamen sie mit alten Bekannten ins Gespräch. Viel geboten war aber auch für die Kleinsten: Beim evangelischen Kindergarten Weiherhag gab es nicht nur selbst gebackene Muffins, sondern auch diverse Spielstationen, an denen sich die Kinder austoben konnten.

Auch das Kulturprogramm wurde von Akteurinnen und Akteuren aus dem Stadtteil bestritten: Das Jugendblasorchester des Musikvereins Ruit/Stadtkapelle Ostfildern überzeugte ebenso wie die Ensembles der Musikschule Ostfildern, die mit ihrem Leiter Marcus Borchert zum Wandelkonzert einluden. Stadtgeschichte mal anders zeigten die Kinder der Grundschule Ruit mit ihrem Musical „Durch Ruit mit der Zeitmaschine – eine unglaubliche Reise“.