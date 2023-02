1 Ein Einbrecher hebelt ein Fenster auf. (Symbolfoto) Foto: /imago stock&people

Seit Dienstag ermittelt die Polizei in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) wegen eines Einbruchs. Allein durch das gewaltsame Eindringen entstand ein hoher Schaden.















Ein Unbekannter ist am Dienstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte der Täter sich zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr gewaltsam Zugang in eine Wohnung. Dort durchsuchte er die Räume nach Wertgegenständen, stahl allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Bei seinem Einbruch richtete der Unbekannte jedoch einen Schaden an, den die Polizei auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.