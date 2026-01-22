Ostfildern: Rhätische Bahn im Kleinformat – Fahrtage bei den Modelleisenbahnern

7 Die Modelleisenbahner aus Nellingen haben die Rhätische Bahn im Miniaturformat nachgebaut. Foto: Roberto Bulgrin

385 Kilometer Bahnstrecke der Rhätischen Bahn hat die Modelleisenbahn-Gruppe Ostfildern im Kleinformat in ihren Vereinsräumen verlegt. Bald sind wieder Fahrtage – ein Vorgeschmack.











Link kopiert

Wegen großer Nachfrage laden die Modelleisenbahner aus Nellingen am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Januar, wieder zu Fahrtagen in ihre Anlage ein. Von 10 bis 17 Uhr rollen die Züge der Rhätischen Bahn durch die Vereinsräume in der Vogelsangstraße 24. „Da geben wir auch Einblicke in den Bau unserer Modellandschaft“, sagt Eisenbahn-Fan Karlheinz Rühle.

Vor Weihnachten hatte die Modellbau-Gruppe-Ostfildern, kurz Mego, zu Fahrtagen eingeladen. „Mit fast 700 Besuchern wurden wir da fast überrannt“, sagt Rühle. Gerade Familien mit Kindern aus dem ganzen Kreis Esslingen hätten das Angebot genutzt, die liebevoll nachgebaute Strecke aus der Nähe zu betrachten.

Detailverliebter Streckennachbau in Ostfildern

Einen Teil des Netzes im Schweizerischen Kanton Graubünden, das 385 Kilometer Bahnstrecke umfasst, haben die 25 Mitglieder der Modell-Eisenbahn-Gruppe Ostfildern nachgebaut. Auf ein Meisterstück sind sie besonders stolz. Das Landwasserviadukt ist eine 65 Meter hohe und 136 Meter lange Eisenbahnbrücke im Netz der Rhätischen Bahn in der Nähe des Bahnhofs Filisur.

Viele der Besucher hätten sich dafür interessiert, wie man die Felsformationen nachbaut, die den Vorbildern in der Schweiz so verblüffend ähneln. „Die Steine bringen wir von unseren Exkursionen mit“, sagt Rühle. Denn bevor die Modellbauer aus Ostfildern einen Landschaftsabschnitt nachbauen, reisen sie zusammen in die Region. Mit Latexabgüssen wird die Form der Steine dann nachvollzogen. Mit Gips werden sie dann nachgebildet. „Da braucht man viel Liebe zum Detail.“ Bei den Fahrtagen geben Rühle und sein Team Einblicke in ihre Arbeit.

Vereinschef Manfred Knoll bringt die Züge auf die Schienen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit den Eintrittsgeldern der Fahrtage finanzieren die Modellbauer ihr Projekt, das sie im Untergeschoss eines Firmengebäudes bauen. Schön ist es für die Modellbauer, wenn sich dann weitere Interessenten für die Gruppe finden. „Wir haben Mitglieder aus dem ganzen Kreis Esslingen“, sagt Rühle. Beim letzten Fahrtag fanden sich gleich zwei neue Mitglieder. „Einer der beiden ist besonders technikbegeistert und hat nach zwei Stunden die Fahrdienstleitung übernommen.“ Neue Mitglieder würden immer gesucht. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: www.mego-online.de