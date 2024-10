Ostfildern: Raubüberfall auf Juweliergeschäft - Polizei fahndet mit Hubschrauber

1 Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem unbekannten Täter. (Symbolfoto) Foto: Felix Hörhager/dpa/Felix Hörhager

Im Kreis Esslingen ist am Montagabend ein Juweliergeschäft überfallen worden. Zur Fahndung kreiste ein Polizeihubschrauber über Ostfildern und Heumaden (Kreis Esslingen).

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Überfall auf das Juweliergeschäft gegen 17.30 Uhr in Ostfildern. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern derzeit noch an (Stand: 19.30 Uhr). Eine Gefahr für die Öffentlichkeit gehe von dem Täter nicht aus, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Genauere Angaben zum Ablauf des Überfalls kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-420 in Verbindung zu setzen.