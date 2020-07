1 Die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein Betrunkener ist in Ostfildern verletzt an einer Straßenbahnhaltestelle aufgefunden worden. Die Polizei vermutet, dass er mit Jugendlichen eine Auseinandersetzung hatte und sucht nun Zeugen.

Ostfildern - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem am Montagabend nahe der U-Bahn Station Hedelfinger-/Plochinger Straße in Ostfildern ein 38-Jähriger verletzt wurde. Ein Zeuge hatte den stark alkoholisierten Mann gefunden, der offenbar zuvor in einen Konflikt mit Jugendlichen verwickelt und laut Polizei möglicherweise körperlich angegriffen worden war. Die Hintergründe sind unklar. Die Jugendlichen sollen mit der U 7 in Richtung Scharnhauser Park davongefahren sein. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07 11 / 3 41 69 83-00.