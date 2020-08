1 Der 16-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert (Symbolbild). Foto:

Am Dienstagnachmittag gab es in Ostfildern eine Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem 16-jährigen Radfahrer. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ostfildern - Bei einer Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U8 ist ein 16-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Stuttgarter Straße zwischen Ruit und Heumaden schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche mit seinem Pedelec aus Richtung Ruit kommend auf dem rechts der Stuttgarter Straße verlaufenden Radweg unterwegs. An der sogenannten Abendeckkreuzung wollte er an einem mit Blinklicht ausgestatteten Übergang die Bahngleise überqueren.

Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen die in Richtung Ruit fahrende Bahn. Trotz einer Notbremsung und der Abgabe eines Warnsignals konnte der 56-jährige Bahnfahrer einen Zusammenstoß mit dem Radler nicht verhindern. Der 16-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer der Stadtbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Die Bahnlinie sowie zeitweise auch die Stuttgarter Straße und der Kreuzungsbereich waren bis etwa 17.45 Uhr gesperrt.

An der Unfallstelle war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz. Rettungsdienst und Notarzt waren mit elf Einsatzkräften, einem Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Polizei war mit insgesamt vier Streifenwagen im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden.