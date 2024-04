Ostfildern pflegt sechs Städtepartnerschaften: In Sorge um die ukrainische Partnerstadt Poltawa

1 In den Bürgergärten weisen Schilder den Weg in die Ostfilderner Partnerstädte. Foto: Ines Rudel

Städtepartnerschaften sind der Stadt Ostfildern gerade in Zeiten der Krise wichtig. Die Sorge um die ukrainische Partnerstadt Poltawa ist groß. Doch der Austausch mit fünf weiteren europäischen Städten boomt.











Der Krieg in der Ukraine macht es schwer, die Städtepartnerschaft mit Poltawa zu pflegen. Da die Ansprechpartner zurzeit häufig wechselten, ist die Lage für Ostfilderns Ersten Bürgermeister Andreas Rommel undurchsichtig. Dennoch ist es ihm wichtig, Kontakte zu pflegen. „Wenn der Krieg vorbei ist, wird unsere Hilfe umso nötiger sein.“ Internationale Partnerschaften pflegt Ostfildern auch mit Montluel in Frankreich, mit Bierawa in Polen, mit Hohenems in Österreich, mit Mirandola in Italien und mit Reinach in der Schweiz.