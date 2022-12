1 26 Kommunen machten beim landesweiten Modellprojekt mit. Foto:

Ein landesweites Modellprojekt hat Schutzstreifen für Radfahrer in Ostfildern auch an den Stellen möglich gemacht, an denen dieses Angebot wegen zu geringer Straßenbreite sonst nicht machbar wäre. „Auch ein Schutzstreifen außerorts war bisher nicht möglich“, sagt Pressesprecher Dominique Wehrle. 26 Kommunen haben nun 39 Strecken getestet. Inzwischen liegen die Abschlussberichte vor. Neben Ostfildern war aus dem Kreis Esslingen auch Filderstadt dabei.

Von den insgesamt zwölf vorher und nachher untersuchten Querschnitten nahm in fünf Fällen der Radverkehr um mehr als 50 Prozent zu. „Spitzenreiter ist die Reutlinger Straße in Ostfildern-Kemnat mit einem mehr als sechsmal höheren Radverkehrsaufkommen“, heißt es im Abschlussbericht des Modellversuchs für Radfahrer. Die Stadt Ostfildern hat damit in besonderer Weise von dem Projekt profitiert. In Kemnat wurde ein einseitiger Streifen auf der Fahrbahn markiert. Dieses neue Angebot hat sich bewährt und den Radverkehr im Alltag wie auch in der Freizeit gesteigert.

Menschen zum Umstieg aufs Rad bewegen

Im Fokus der Studie steht die Frage, ob sich durch das neue Angebot mehr Menschen zum Umstieg aufs Fahrrad bewegen lassen. Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen (AGFK-BW) hat das Modellprojekt realisiert. In Ostfildern sind so drei Schutzstreifen entstanden: einer außerorts, zwei innerorts. Der Schutzstreifen in der Kreuzbrunnenstraße führt außerorts nördlich an Scharnhausen vorbei. Die Strecke schließt an den bereits bestehenden Schutzstreifen innerorts bergauf in der Nellinger Straße an. Sie stellt den Anschluss an den für Radfahrer freigegebenen Wirtschaftsweg in Richtung Nellingen und Scharnhauser Park her. Die beiden Schutzstreifen innerorts befinden sich in Ruit in der Kirchheimer Straße und in Kemnat in der Reutlinger Straße.

Das Fazit der Studie der AGFK-BW fällt fast durchweg positiv aus. „Mit der Markierung von Schutzstreifen nimmt das Radverkehrsaufkommen signifikant zu“, schreiben die Gutachter in ihrem Abschlussbericht. Diese Befunde seien „fast durchgängig und auch nach Berücksichtigung der jahreszeitlichen Schwankungen nachweisbar“. Mit der Markierung von Schutzstreifen nehme außerdem die Seitenraumnutzung zugunsten der Fahrbahnnutzung ab. Diese Erkenntnis haben die Experten auf allen Untersuchungsabschnitten mit Nebenanlagen gewonnen. Außerdem nimmt nach ihren Worten mit der Markierung von Schutzstreifen der kritische Radverkehr von links zugunsten der Fahrbahnnutzung ab. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass Schutzstreifen auch außerorts und auf schmalen Kernfahrbahnen ein sinnvolles Instrument für Kommunen sein können, um Lücken im Radnetz schnell zu schließen.

Bessere Strukturen für ein Radwegenetz

Ziel der landesweiten Arbeitsgemeinschaft ist es, bessere Strukturen für ein attraktives Radwegenetz zu schaffen. Nach der Vision 2030 des Zusammenschlusses sollen in ihren 110 Mitgliedskommunen in Baden-Württemberg mindestens die Hälfte aller Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. „Um dies zu erreichen, müssen die Netzlücken zügig geschlossen und die Infrastruktur für den Radverkehr verbessert werden“, sagt Pressesprecher Hille Bekic von der landesweiten Arbeitsgemeinschaft.

Das Fazit in Ostfildern fällt schon jetzt positiv aus. Durch die Radwege sind die Stadtteile bestens miteinander verbunden. Wird der erfolgreiche Modellversuch nun zur Dauerlösung? Das ist nach den Worten von Pressesprecher Dominique Wehrle noch offen: „Da das Verkehrsministerium noch keine Entscheidung zur Fortführung der im Modellprojekt ermöglichten Schutzstreifen erlassen hat, kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob diese bestehen bleiben oder demarkiert werden müssen.“