Ostfildern: Neues Raumkonzept für die Pflege – Samariterstift ist Großbaustelle

Neues Raumkonzept für die Pflege – Samariterstift ist Großbaustelle

1 Das Samariterstift in Ruit wird umfassend saniert. Foto: Markus Brändli

Für 11,6 Millionen Euro saniert die Gradmann-Stiftung das Samariterstift. Dass die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden, ist für Bewohner und Personal fordernd.











Link kopiert

Komplett eingerüstet ist das Samariterstift in Ruit. Die Generalsanierung des 41 Jahre alten Gebäudes läuft auf Hochtouren. „Bis August wollen wir mit dem größten Teil der Arbeiten fertig sein“, sagt Rainer Lechner, der Geschäftsführer der Gradmann Stiftung, der das Haus gehört. Dass das Haus bei laufendem Betrieb saniert wird, sei für alle eine Herausforderung. Inzwischen sind die 81 Zimmer alle fertig.