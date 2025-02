Ostfildern: Neue Bewegungskurse für Senioren: Fit bleiben bis ins hohe Alter

1 Nicole Richter (vorne links) und der Bürgermeister Michael Lübke (vorne rechts) führen eine Gruppe an, die den neuen ATP-Bewegungspfad in Scharnhausen testet. Foto: /Ralph Scheer

Im Alltag bieten sich viele Möglichkeiten für kleine sportliche Übungen. Diese können Frauen und Männer in Ostfildern-Scharnhausen im Rahmen des „Alltags-Trainings-Programms“, kurz ATP, erlernen.











Es ist ein kalter Februarmorgen, die Sonne scheint. 15 sportlich gekleidete Frauen und Männer stehen in den Startlöchern für die Auftaktveranstaltung des neuen ATP-Bewegungspfades in Ostfildern-Scharnhausen vor dem Feuerwehrhaus. An zehn Stationen geht es gleich rund um die Körsch. Nicole Richter ist die Übungsleiterin. Sie hat den Parcours konzipiert und leitet die Trainingseinheiten fachkundig an. Anlässlich der Quartiersentwicklung Scharnhausen brachte sie die Idee ein und fand in Claudia Schwarz, Leiterin des Bürgertreffs Scharnhausen, eine engagierte Mitstreiterin. Eineinhalb Jahre dauerte es bis zur Umsetzung.