Ostfildern-Nellingen: Medizinischer Notfall führt zu Unfall – 70-Jähriger stirbt

Ein 70-jähriger Autofahrer erleidet einen medizinischen Notfall und kracht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Wagen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.











Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochvormittag in Ostfildern-Nellingen aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Senior starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei meldet, war der 70-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 10.30 Uhr in der Nellinger Schwabstraße in Richtung Riegelstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW zusammen.

Rettungskräfte reanimierten den leblosen Fahrer. Trotz aller ärztlichen Bemühungen starb der Mann allerdings noch an der Unfallstelle.