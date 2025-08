Ostfildern-Nellingen: Einbruch in Firmengebäude in Ostfildern

Einbruch in Firmengebäude in Ostfildern

1 Ein Einbrecher konnte sich Zugang zu einem Firmengebäude in Ostfildern verschaffen. (Archivfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

Ein Einbrecher drang in der Nacht auf Freitag in eine Firma in Ostfildern ein – offenbar vergeblich: Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er das Gebäude ohne Beute.











In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße im Ostfilderner Stadtteil Nellingen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein bislang Unbekannter zwischen 17 und 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchte mehrere Büros.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet, da in den Räumlichkeiten offenbar kein Bargeld oder andere Wertgegenstände aufbewahrt wurden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.