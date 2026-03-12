Ostfildern-Nellingen: 28-Jähriger randaliert im Bankvorraum – Festnahme

1 Die Polizei hat am Mittwoch einen 28-Jährigen in Nellingen festgenommen. Er hatte im Vorraum einer Bankfiliale randaliert (Symbolfoto). Foto: imago stock&people

In Ostfildern-Nellingen kommt es am Mittwochnachmittag zu einer versuchten Sachbeschädigung im Vorraum einer Bankfiliale. Die Polizei nimmt einen 28-Jährigen fest.











Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) einen 28-Jährigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 16.40 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale in der Hindenburgstraße. Dort schrie er unkontrolliert umher. Außerdem soll er gegen die Schiebetür der Filiale getreten haben.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten soll er sich derart unkooperativ gezeigt haben, dass er im Zuge der Durchsuchung zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Gegen diese Maßnahmen leistete der 28-Jährige Widerstand.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun außerdem einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.