Ostfildern macht mit: Kreisweiter Parkausweis entlastet Handwerker

1 Der neue Parkausweis soll Handwerkern die Einsätze im Landkreis Esslingen erleichtern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Einen kreisweiten Parkausweis für Handwerker hat das Landratsamt Esslingen angestoßen. Die Stadt Ostfildern macht mit.











Damit Handwerker zuverlässig zu ihren Einsatzorten kommen, führt die Stadt Ostfildern ab Januar 2026 den kreisweit gültigen Handwerkerausweis ein. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Stadthaus grünes Licht für die Einführung des einheitlichen Dokuments gegeben. Damit schließt sich Ostfildern einem Modell an, das Handwerksbetrieben den Parkalltag im Landkreis Esslingen erleichtern soll.

„Bislang mussten Handwerksfirmen für jede Kommune, in der sie tätig wurden, eine Ausnahmegenehmigung beantragen“, sagt Tanja Eisbrenner, die Sprecherin der Stadt. Der neue Parkausweis soll diesen bürokratischen Aufwand reduzieren. Er gilt für das gesamte Kreisgebiet. Das erleichtert die Arbeit vor allem für Betriebe mit häufig wechselnden Einsatzorten.

Landratsamt Esslingen machte den Anfang

Der Vorstoß für das neue Modell ging vom Landratsamt Esslingen aus. In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag erarbeitet, der sukzessive von den Kommunen unterzeichnet werden soll. Auch Ostfildern macht mit.

Bezugsberechtigt sind Handwerksbetriebe und gewerbliche Unternehmen, die bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer gemeldet sind. Der Ausweis gilt nur für Fahrzeuge, die als Werkstattwagen oder sogenannte „verlängerte Werkbank“ genutzt werden. Auch Handwerker aus Nachbarkreisen können einen Antrag stellen. Der Ausweis berechtigt nur zum Abstellen des Fahrzeugs während eines Arbeitseinsatzes – etwa an Parkuhren, in Bereichen mit Parkscheibenpflicht oder auf Bewohnerparkplätzen.

Kreisweiter Ausweis kostet 200 Euro im Jahr

Während der kommunale Handwerkerparkausweis in Ostfildern bislang 35 Euro pro Jahr kostet, fällt für den kreisweit gültigen Ausweis eine Gebühr von 200 Euro an. Die Einnahmen verbleiben bei der ausstellenden Kommune. 2024 wurden in Ostfildern 48 lokale Ausweise ausgestellt. Mittelfristig plant die Stadtverwaltung, die Gebühren für den lokalen Ausweis anzuheben. Die Kommunalpolitikern loben den Ausweis. Markus Kotschner (Freie Wähler) brachte die Bedeutung auf den Punkt: „Der Ausweis ist längst überfällig und stellt einen wichtigen Schritt zur Förderung und Entlastung unserer örtlichen Handwerksbetriebe dar.“