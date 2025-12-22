Ostfildern: Konkrete Schritte gefordert – Haushaltsloch bremst den Klimaschutz

Das Land fördert Ostfilderns Klimaanpassungskonzept. Zwar hat die Stadt schon konkrete Projekte umgesetzt, doch auf dem Weg gibt es „Frustrationspotenzial.
Klimaschutz hat in der Stadtentwicklung von Ostfildern hohe Priorität. Doch die angespannte Haushaltslage setzt dem Grenzen. Jetzt votierten die Gemeinderäte einstimmig für ein Klimaanpassungskonzept. Dabei geht es unter anderem um Hitzeschutz in den Stadtteilen, um mehr Grünflächen und um Trinkbrunnen. Da sich wegen des Klimawandels Starkregenereignisse häufen, hat auch Hochwasserschutz große Bedeutung.