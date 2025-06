Ostfildern: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

1 Unfall in Ostfildern (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

In Ostfildern kommt es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein Kind wird verletzt. Das ist über den Hergang bekannt.











Unfall in Ostfildern: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine Elfjährige am Montagmorgen in Nellingen leichte Verletzungen erlitten.

Das Mädchen befuhr demnach gegen 8.10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Schillerstraße von Berkheim herkommend in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Uhlandstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford eines 47-Jährigen.

Durch den anschließenden Zusammenstoß erlitt die Elfjährige leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschießend in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben.