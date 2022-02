Allgemeinverfügung der Stadt Ostfildern Einsatz von Schusswaffen ist ausgeschlossen

Verrückte Parallelwelt: In den sozialen Netzwerken wird einfach mal so behauptet, dass die Stadt Ostfildern und deren Bürgermeister Christof Bolay den Einsatz von Schusswaffen gegen Demonstranten befürwortet, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren. Völliger Unsinn, sagen sowohl OB als auch die Polizei. Aber der Shitstorm (englisches Wort für massenhafte Verunglimpfungen) ist in vollem Gange.