1 Ein 50-jähriger Mann wird des Diebstahls mit Waffen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verdächtigt. Foto: imago/onw-images

Ein 50-Jähriger wollte eine Müllgreifzange in einem Discounter in Ostfildern mit Kleingeld bezahlen. Als das nicht gelang, eskalierte die Situation.











Link kopiert

Ein 50-Jähriger soll nach einem Diebstahl in Ostfildern versucht haben, einen Polizeibeamten zu beißen und einen anderen zu treten. Bereits seit Samstagnachmittag wird gegen den Tatverdächtigen ermittelt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das auch für den Kreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen erst am Dienstagmorgen in einer Presseerklärung mit.

Am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr wollte der Mann nach Polizeiangaben in einem Markt in der Liststraße in Scharnhausen eine Müllgreifzange erwerben. Bezahlen wollte er wohl mit vielen Münzen, darunter einige im Wert von bis zwei Cent. Der Kassierer verweigerte die Annahme einer derartig großen Anzahl an Kleingeld. Der Mann flüchtete daraufhin. Das Geld ließ er zurück, die Zange nahm er mit. Dabei wurde er vom Kassierer und einem Kunden verfolgt, so die Polizei.

Der Polizeibeamte wurde durch die Attacken des Mannes leicht verletzt

Die Polizei machte den Mann in einem Wohnhaus im Drosselweg ausfindig. Bei seiner Durchsuchung durch die Einsatzkräfte soll der 50-Jährige Widerstand geleistet haben. Er habe einen der Beamten beißen wollen und einen anderen getreten. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Müllgreifzange sowie zwei ebenfalls von dem Mann mitgeführte Messer wurden laut Polizei beschlagnahmt.

Der Mann wehrte sich gegen seine Durchsuchung, indem er einen Polizisten beißen wollte. Foto: imago/Maximilian Koch

Der Tatverdächtige sitzt wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft. Der Mann ist der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt. Der Beschuldigte, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Sonntag dem Haftrichter am Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt.