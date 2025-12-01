Ostfildern im Kreis Esslingen: Stiftung unterstützt KI-Forschung

1 Florian Mazura und Sungeun Kim nehmen ihren Preis entgegen. Foto: Demenz Support Stuttgart

In Stuttgart wurde der Gradmann-Förderpreis verliehen. Die Stiftung aus Ostfildern vergab den Preis für eine wissenschaftliche Arbeit, die Ärzte mithilfe von KI unterstützt.











Link kopiert

Florian Mazura ist mit dem Gradmann-Förderpreis 2025 für seine Masterarbeit „A Medical Decision Support System for Automatic Treatment Plan” von der Erich und Liselotte Gradmann-Stiftung ausgezeichnet worden. Er entwickelte eine KI-basierte Anwendung, die automatisierte Behandlungspläne für Ärzte erstellt, die Demenz behandeln. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro verbunden.

„Ich freue mich über die Auszeichnung, weil sie zeigt, dass meine Masterarbeit gesellschaftlich relevant ist“, sagte der Preisträger bei der Verleihung in Stuttgart. Im Hinblick auf den kritischen Einsatz von KI betonte Mazura: „Mein Feature entlastet den Arzt und ersetzt ihn nicht. Der KI-generierte Plan ist ein Vorschlag auf Basis von Zusammenhängen und Berechnungen aus Erfahrungswerten. Dieser kann und muss unbedingt vom Arzt noch mal individuell angepasst werden.“

Mazuras Masterarbeit: KI-Innovation aus Karlsruhe

Mazura hat am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Elektro- und Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Systems Engineering studiert. Seine Masterarbeit entstand in Kooperation mit dem FZI (Forschungszentrum Informatik) in Karlsruhe und ist Teil des medizintechnischen Projekts Metis Neurotec.

„Die Arbeit hat das diesjährige Thema ‚Digitalisierung und Demenz’ vollumfänglich erfüllt und zeigt, wie KI-gestützte Systeme die Effizienz steigern und Versorgungslücken schließen“ sagte Jurymitglied und Stiftungsvorstand Rainer Lechner bei der Preisverleihung.

Impromusiktheater belebt Erinnerungen und steigert Wohlbefinden

Der Sonderpreis 2025 der Stiftung ging an Sungeun Kim für ihre Dissertation „Das Potenzial des Impromusiktheaters in musiktherapeutischer Betreuung von alten Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen“. Sungeuns Arbeit zeigt, wie Impromusiktheater alte Erinnerungen bei Senioren aktiviert und das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz nachweislich steigert. Der Sonderpreis ist mit 2000 Euro dotiert.

Der Gradmann-Förderpreis wird seit 2018 jährlich von der Erich und Liselotte Gradmann-Stiftung aus Ostfildern für herausragende wissenschaftliche Arbeiten vergeben, die sich mit der Versorgung von Menschen mit Demenz befassen.