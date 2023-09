1 Wiewohl er selbst hauptamtlicher Feuerwehrmann ist, weiß der Stadtkommandant Ferdinando Puccinelli, dass es ohne das Ehrenamt nicht geht. Foto: Roberto Bulgrin

Ferdinando Puccinelli ist der erste hauptamtliche Stadtkommandant der Ostfilderner Feuerwehr. Die Stadt hat die Stelle geschaffen, um die ehrenamtlichen Kräfte zu entlasten. Der 29 Jahre junge Chef ist darüber hinaus aber auch selbst ehrenamtich engagiert.











Link kopiert

Sein Großvater hat ihn schon als Kind zu Feuerwehrfesten mitgenommen. „Er hat meine Liebe zum Beruf geweckt“, sagt Ferdinando Puccinelli, der seit 1. Juli der erste hauptamtliche Stadtkommandant der Feuerwehr in Ostfildern ist. In seinem Büro im dritten Stockwerk des Stadthauses im Scharnhauser Park erstellt der 29-Jährige nicht nur Brandschutzkonzepte und kümmert sich um den Schutz der Bevölkerung. Als Stadtkommandant hat er auch die Abteilungen in Ruit, Nellingen, Kemnat und Scharnhausen im Blick.